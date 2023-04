Polizeidirektion Hannover

POL-H: Ahlem: Raub unter Jugendlichen an einer Bushaltestelle - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Abend des 15.04.2023 haben mehrere Jugendliche versucht, einen 15-Jährigen und einen 13-Jährigen an einer Bushaltestelle an der Mönckebergstraße in Hannover-Ahlem auszurauben. Die Polizei fahndete nach den Tätern und stellte vier Jungs, die nun als tatverdächtig gelten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben und zur Aufklärung beitragen können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand des Polizeikommissariats (PK) Seelze standen der 15-Jährige und der 13-Jährige am 15.04.2023 gegen 19:15 Uhr an einer Bushaltestelle an der Mönckebergstraße in Höhe des Willy-Spahn-Parks. Eine Gruppe mehrerer Jugendlicher kam auf die beiden zu und stellte sich bewusst so vor sie, dass ein Ausweichen nicht mehr möglich war. Aus der Gruppe seien dann aggressive Forderungen gekommen, Geld auszuhändigen, gefolgt von Schubsern. Einer der Angreifer habe dann ein Pfefferspray drohend in Richtung der beiden Angegriffenen gehalten, ein anderer habe vor derer beiden Gesichtern mit einem Schraubendreher herumgefuchtelt. Als der Bus eintraf, stiegen alle Jugendlichen in Richtung Seelze ein, ohne dass der 13- und der 15-Jährige Geld ausgehändigt hatten. Die Angreifer setzten sich in den vorderen Bereich des Busses. Der 13-Jährige und der 15-Jährige saßen weiter hinten in der Nähe anderer Fahrgäste. Ein Jugendlicher aus der Gruppe stieg an der Haltestelle "Seelze-Kastanienplatz" aus, die Restlichen verließen den Bus an der Haltestelle "Letter-Kurze Wanne".

Der 15-Jährige und der 13-Jährige gaben an, dass einer der Täter helle Haare und helle Haut hatte, einer anderer schwarze Haut und einen grauen Jogginganzug an und der Rest dunkle Haare hatte.

Zwischen der Richard-Lattorf-Straße und der Wunstorfer Landstraße stellten eingesetzte Fahndungskräfte vier Jugendliche (14, 14, 14 und 15 Jahre alt) sowie drei Kinder (13, 13 und 13 Jahre alt). Die Teilbeschreibung traf auf die vier Jugendlichen zu. Bei den 14-Jährigen fanden die Beamten ein Pfefferspray und zwei Schraubendreher.

Alle sieben Minderjährigen wurden zum Polizeikommissariats Hannover-Limmer gebracht, wo ihre Eltern sie abholen mussten. Um den Tatablauf zu klären und den Tatverdacht gegen die vier Jugendlichen und drei Kinder zu erhärten oder auszuräumen, sucht das ermittelnde PK Seelze Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05137 827-115 zu melden. /ms, co, aw

