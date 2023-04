Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Zwei Pkw in Linden-Mitte durch Brandstiftung beschädigt- Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

In der Nacht von Dienstag, 18.04.2023, zu Mittwoch, 19.04.2023, sind ein Smart und ein Mercedes durch einen bislang unbekannten Täter in Brand gesetzt worden. Zuerst brannte der geparkte Smart in der Nieschlagstraße, im Anschluss griff das Feuer auf einen davorstehenden Mercedes über. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere mehrere Jugendliche die sich in dem Zeitraum der Brände in der Nähe aufhielten, können möglicherweise zur Aufklärung beitragen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover wurde zunächst der geparkte Smart in der Nieschlagstraße in Linden-Mitte gegen 01:55 Uhr angezündet. Ein Anwohner und ein Taxifahrer nahmen einen lauten Knall wahr, sahen im Anschluss Flammen und informierten umgehend den Notruf. Der Smart geriet in Vollbrand, sodass die Flammen auf einen davor geparkten Mercedes übergingen und diesen ebenfalls beschädigten. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Hannover ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder Tätern geben können, beziehungsweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. /bo, nash, aw

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell