POL-H: Zeugenaufruf: Auseinandersetzung auf Parkplatz eines Elektronikfachgeschäfts in Neustadt am Rübenberge mit einer schwer verletzten Person

Die Polizei Neustadt sucht Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung am 15.04.2023 zwischen mehreren Personen auf einem Parkplatz in der Justus-von-Liebig-Straße in Neustadt am Rübenberge. Dabei sind nach ersten Erkenntnissen vier Personen verletzt worden, eine davon schwer. Die Hintergründe des Konflikts sind noch offen. Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Neustadt kam es gegen 13:20 Uhr zu Streitigkeiten vor einem Elektrofachhandel. Im Rahmen des Konfliktes kam es unter anderem zum Einsatz von Schlagstöcken und Stichwaffen. Auch ein involvierter Pkw wurde hierbei demoliert. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurden bei der Auseinandersetzung insgesamt vier Personen im Alter von 15, 18, 20 und 21 Jahren verletzt. Der 18-Jährige erlitt schwere Stichverletzungen. Alle wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser verbracht. Der verletzte 20-Jährige wurde nach einer medizinischen Versorgung im Krankenhaus vorläufig festgenommen.

Zwischenzeitlich flüchteten mehrere Personen in insgesamt drei Pkw, darunter auch der zuvor beschädigte Wagen vom Tatort. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnten die Autos auf Höhe des Amtsgerichtes durch Polizeikräfte gestellt werden. Von den insgesamt zwölf in den Autos angetroffenen Personen wurden ein 14-Jahre alter Jugendlicher und ein 18-Jähriger vorläufig festgenommen. Die insgesamt drei festgenommenen Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Polizeikommissariat Neustadt entlassen. Zwei der Pkw wurden durch die Polizei beschlagnahmt.

Das Polizeikommissariat Neustadt am Rübenberge hat Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die genaue Anzahl der involvierten Parteien und Hintergründe der Tat sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tathergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Neustadt unter der Telefonnummer 05032 8018115 zu melden. /aw, co

