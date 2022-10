POL-UN: Holzwickede - Radfahrer stürzte ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich schwer

Werne (ots) - Nach einem räuberischen Diebstahl auf einen Taxifahrer am Mittwochabend (19.10.2022) in Werne sucht die Polizei Zeugen. Der Taxifahrer beförderte drei Männer vom Bahnhof Lünen zu einem Restaurant an der Werner Straße im Ortsteil Stockum. Weil ein Fahrgast am Ziel angeblich nicht wusste, wie die hintere rechte Schiebetür des Fahrzeugs aufgeht, stieg ...

mehr