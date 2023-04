Polizeidirektion Hannover

POL-H: Neustadt am Rübenberge: Polizei Hannover beschlagnahmt 18.350 Euro Bargeld und Betäubungsmittel

Hannover (ots)

Mit mehreren Durchsuchungen ist das Polizeikommissariat Neustadt gegen drei Personen vorgegangen, die im Verdacht stehen, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel betrieben zu haben.

Insgesamt vollstreckte die Polizei am gestrigen Donnerstag, 13.04.2023, Beschlüsse des Amtsgerichtes Hannover in Neustadt am Rübenberge und durchsuchte Wohnungen von drei Beschuldigten. Ziel war es Betäubungsmittel, Dealgeld sowie weitere Beweismittel wie Datenträger oder Mobiltelefone zu finden und zu beschlagnahmen. In einem geführten Ermittlungsverfahren steht eine Gruppierung aus insgesamt drei Personen im Alter zwischen 33 und 37 Jahren im Verdacht, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben.

Im Zuge dessen beschlagnahmten Ermittlerinnen und Ermittler bei den erfolgten Durchsuchungen insgesamt 18.350 Euro mutmaßliches Dealgeld sowie weitere geringe Mengen Marihuana, Amphetamine und Kokain. Außerdem wurden mehrere Smartphones zur Auswertung mitgenommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Beschuldigten wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. /co, desch

