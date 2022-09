POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Dinslaken (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Samstagmorgen gegen 06.35 Uhr ein Wintergarten eines Einfamilienhauses an der Ursulastraße in Brand. Der 82-jährige Bewohner hatte zu diesem Zeitpunkt einen Gasofen bedient und dabei entzündete sich vermutlich eine Gasflasche. Personen verletzten sich nicht, allerdings entstand ein Schaden am Gebäude. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur genauen ...

