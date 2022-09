Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Silberner Pkw nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Montag gegen 11:20 Uhr in der Merklinger Straße in Weil der Stadt, auf dem Parkplatz eines dortigen Geschäfts für Tierbedarf. Eine 22-jährige Audi-Lenkerin parkte rückwärts aus einer Parklücke aus, als zeitgleich ein unbekannter Fahrer eines mutmaßlich silbernen Pkw ebenfalls ausparkte. Da dieser die 22-Jährige scheinbar nicht wahrnahm, versuchte diese zügig den Ausparkvorgang zu beenden und prallte hierbei gegen einen geparkten Audi. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Merklingen fort. Der gesuchte silberne Pkw soll mit drei Personen besetzt gewesen sein, einem männlichen Fahrer, einer weiblichen Beifahrerin und einem weiteren männlichen Mitfahrer. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden auf 70-75 Jahren geschätzt und sollen grauen Haare haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu melden.

