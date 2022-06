Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden medizinisches Gerät - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Der Leiter eines Rettungsdienstes aus Bünde erstattete in dieser Woche Anzeige bei der Polizei, nachdem er einen Diebstahl festgestellt hatte: Der 51-Jährige hatte ein medizinisches Gerät für einen Versand vorbereitet und am Montag (30.5.) im Foyer des Gebäudes an der Sachsenstraße abgestellt. Hier sollte das Gerät im Wert von 25.000 Euro von einem Kurier abgeholt werden. Das Gerät, das für Laien nicht nutzbar ist, war in einem neutralen Karton verpackt. Am vergangenen Donnerstag (2.6.) fiel dann auf, dass das Gerät nicht beim Hersteller angekommen war und sich ein Unbekannter den Karton angeeignet hat. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Sachsenstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

