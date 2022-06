POL-PB: Dachstuhl geriet in Brand - hoher Sachschaden

Paderborn (ots) - (CK) - Am Donnerstagnachmittag (16.06., 15.25 Uhr) befuhr eine 51-jährige Frau aus 34393 Grebenstein mit ihrem Motorrad die Straße Am Stadtberg aus Fahrtrichtung Paderborn kommend. Während des Linksabbiegens in die Straße Dahler Heide kam die Frau ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer zu Fall. Dabei verletzte sie sich schwer. Nach ...

mehr