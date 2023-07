POL-F: 230727 - 0895 Frankfurt - Altstadt: Rucksackdieb festgenommen

Frankfurt (ots) - (lo) Gestern Morgen gegen 05.45 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Bürger, wie zwei Männer in der Friedrich-Ebert-Anlage am dem dortigen U-Bahneingang gewaltsam die Sicherung eines Fahrrades aufbrachen und dieses entwendeten. Der Versuch, ein zweites Fahrrad widerrechtlich an sich zu nehmen, scheiterte, so dass die beiden Diebe von ihrem Vorhaben ...

