LPI-G: Werbetafel beschmiert

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 23.11.2022, gegen 14:00 Uhr befuhr ein 69-jähriger Fahrer eines Pkw VW Caddy und ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw Ford die Teichstraße. In der Folge kam es zum Auffahrunfall beider Fahrzeuge. Der Pkw Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 19-jährige Fahrer wurde zudem leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

mehr