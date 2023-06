POL-HRO: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots) - Wegen des Verdachts des Ladendiebstahls ermittelt das Kriminalkommissariat Rostock gegen einen georgischen Staatsangehörigen. Der 25-Jährige, der keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, konnte am Donnerstagvormittag nach einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Rostocker KTV vorläufig festgenommen werden. Der Tatverdächtige war am 15.06.2023 gegen 10:30 Uhr von einem Mitarbeiter des ...

mehr