Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: 25-Jähriger nach Ladendiebstahl in Haft

Rostock (ots)

Wegen des Verdachts des Ladendiebstahls ermittelt das Kriminalkommissariat Rostock gegen einen georgischen Staatsangehörigen. Der 25-Jährige, der keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, konnte am Donnerstagvormittag nach einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Rostocker KTV vorläufig festgenommen werden.

Der Tatverdächtige war am 15.06.2023 gegen 10:30 Uhr von einem Mitarbeiter des Drogeriemarktes dabei beobachtet worden, wie er diverse Kosmetikartikel im Wert von mehreren hundert Euro ohne Bezahlung einsteckte. Als er den Markt verlassen wollte, wurde er von dem Mitarbeiter angesprochen. Der 25-Jährige ließ seinen Rucksack fallen und versuchte zunächst zu flüchten. Der Ladendetektiv konnte den mutmaßlichen Dieb jedoch festhalten und der bereits verständigten Polizei übergeben.

Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Georgier einen speziell präparierten Rucksack bei sich hatte, um die Funktion der Diebstahlssicherung zu umgehen. Zudem wurde in unmittelbarer Nähe ein Fahrzeug festgestellt, in dem sich weiteres vermeintliches Diebesgut befand. Hier handelte es sich ebenfalls um Drogeriewaren im Wert von über 4000 Euro. Das Fahrzeug wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Der Tatverdächtige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock dem Haftrichter vorgeführt und bereits in die JVA Waldeck überstellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell