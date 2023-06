POL-HRO: 28-jähriger Mann in Rostock vermisst

Rostock (ots) - Unbekannte Täter sind in eine Firma in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt eingebrochen. Als Mitarbeiter den Einbruch am 14.06.2023 gegen 08:00 Uhr entdeckten, alarmierten sie sofort die Polizei. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen drangen die Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Gebäude ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor, in dem sich Bargeld ...

