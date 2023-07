Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230727 - 0896 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Zeugen nehmen Räuber fest

Frankfurt (ots)

(lo) Ein Mann hat sich gestern in den frühen Morgenstunden (26. Juli 2023) von hinten an eine Frau herangeschlichen und ihr die Handtasche geraubt. Aufmerksame Zeugen konnten den Täter verfolgen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Die 57-jährige Bensheimerin war gegen 8.30 Uhr in der Kaiserstraße auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle. Ein ihr unbekannter Mann heftete sich an ihre Fersen und wartete einen für ihn günstigen Moment ab, um an die Handtasche der Geschädigten zu gelangen. In einem passenden Augenblick riss der Ganove diese an sich und flüchtete in Richtung Elbestraße. Durch die Hilferufe der Dame wurden zwei Zeugen auf die Tat aufmerksam und nahmen sofort die Verfolgung auf. Der Tatverdächtige konnte von den beiden festgehalten und der bereits alarmierten Polizei übergeben werden. Das Opfer blieb unverletzt. Der 34-jährige Beschuldigte wurde in die Arrestzellen des Präsidiums eingeliefert und wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell