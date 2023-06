Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 15.06.2023:

Peine (ots)

Baggerteile bei Essinghausen gestohlen

Im Zeitraum vom 09.06. bis zum Morgen des 14.06. haben unbekannte Täter einen Bagger an einer Kieskuhle bei Essinghausen aufgebrochen und Bauteile entwendet. Der 72-jährige Geschädigte teilte mit, dass Teile der Abgasanlage und der Steuerungstechnik demontiert worden seien. Der Sachschaden an dem orangenen Fahrzeug ist erheblich, er liege bei rund 30.000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, melden sich unter 05171-9990 bei der Polizei in Peine.

