POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 15. Juni 2023:

Wolfenbüttel, OT Fümmelse: Acht Autos beschädigt

Dienstag, 13.06.2023, bis Mittwoch, 14.06.2023

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden durch bislang unbekannte Täter acht in Fümmelse, Am Brüggeberge, zum Parken abgestellte Autos beschädigt. An den Autos der Marken VW (5x), Opel (1x), Nissan (1x) und Ford (1x) wurde der Lack mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. In den meisten Fällen wurde ein stilisierter, eckiger, lachender Smiley in den Lack geritzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise: 05331 / 933-0

Cremlingen: Fußgänger kann sich nur durch Sprung zur Seite retten

Samstag, 10.06.2023, gegen 12:15 Uhr

Die Polizei Cremlingen sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstag, 10.06.2023, gegen 12:15 Uhr, auf dem Parkplatz des Einkaufzentrums Im Moorbusche in Cremlingen ereignet hat. Demnach beabsichtigte ein 59-jähriger Fußgänger zu Fuß den Parkplatz in Richtung seines parkenden Autos zu queren. Plötzlich habe ein silberner PKW Mercedes einen langsamen auf dem Parkplatz fahrenden Kastenwagen mit hoher Geschwindigkeit und quietschenden Reifen überholt und sei direkt auf den Fußgänger zugefahren. Nur durch einen Sprung zur Seite habe dieser einen Zusammenstoß verhindern können. Der Fahrer des Mercedes habe den Parkplatz in östliche Richtung verlassen, ohne sich weiter um den Vorfall zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cremlingen unter 05306 / 932230 in Verbindung zu setzen.

Wolfenbüttel: Zeugen zu einem Verkehrsunfall gesucht

Dienstag, 13.06.2023, gegen 11:25 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, 13.06.2023, gegen 11:25 Uhr, in der Straße Am Brückenbach in Wolfenbüttel ereignet hat. Hier soll möglicherweise ein LKW, Kastenaufbau in weiß, beim Rangieren gegen einen parkenden PKW Opel in grau gefahren sein und hierbei Sachschaden verursacht haben. Eine bislang unbekannte ältere Dame hatte zum Unfallzeitpunkt den Fahrer des LKW auf die Kollision hingewiesen und hatte sich dann vom Ort entfernt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalles, insbesondere wird die ältere Dame gebeten, sich mit der Polizei unter 05331 / 933-0 in Verbindung zu setzen.

