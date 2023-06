Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 14. Juni 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Zeugen gesucht

Samstag, 10.06.2023, gegen 20:45 Uhr

Am Samstag, 10.06.2023, gegen 20:45 Uhr, war ein 13-jähriges Mädchen zu Fuß in Wolfenbüttel in der Theodor-Reiche-Straße unterwegs. Hier sei ihr ein unbekannter Mann mit einem Hund entgegengekommen. Kurz bevor man sich begegnet wäre, hätte der Mann dem Hund ein Kommando gegeben. Der Hund wäre daraufhin sofort in Richtung der 13-Jährigen gelaufen. Diese hätte Angst bekommen, sei davongelaufen, gestürzt und auf dem Boden liegen geblieben. Der Hund hätte sich auf den Rücke der 13-Jährigen gesetzt, jedoch nicht zugebissen. Der unbekannte Mann hätte dann seinen Hund am Halsband gefasst und sei in unbekannte Richtung davongegangen. Durch den Sturz erlitt die 13-Jährige leichte Verletzungen. Weiterhin ist die Schutzscheibe ihres Handys zerstört worden. Bei dem Hund soll es sich um einen beige / weißen Labradormischling gehandelt haben. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: zirka 55 Jahre alt, graue kurze Haare, Brillenträger, bekleidet mit kurzer Hose und orangenem T-Shirt. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0.

Heiningen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Dienstag, 13.06.2023, gegen 11:40 Uhr

Am Dienstagmittag ereignete sich auf der Landesstraße 615 im Bereich von Heiningen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 34-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden ist. Nach ersten Ermittlungen der Polizei beabsichtigte der Motorradfahrer offenbar eine in gleiche Richtung fahrende landwirtschaftliche Zugmaschine zu überholen. Diesen Überholvorgang habe er dann aufgrund Gegenverkehres abbrechen müssen. Beim Wiedereinscheren habe er dann offensichtlich leicht die Zugmaschine touchiert und sei dadurch zu Fall gekommen. Hierbei habe er schwere Verletzungen erlitten. Er wurde mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum nach Wolfenbüttel gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell