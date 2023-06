Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 13. Juni 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Schladen: Polizei ermittelt in einem Fall wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz

Dienstag, 16.05.2023

Bereits am Montag, 16.05.23, fand eine Joggerin in Schladen, Höhe des Wasserweges (nahe der BAB 36) mehrere Plastiksäcke mit insgesamt 6 toten Hühnern. Daneben wurden noch zwei kranke Hühner lebend aufgefunden und anschließend durch die Polizei ins Tierheim verbracht. Die Hühner gehören zur Rasse "Lohmann Brown". Die Polizei Wolfenbüttel hat die Ermittlungen gegen Unbekannt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, bzw. wegen des Verstoßes gegen das Tierkörperbeseitigungsgesetz aufgenommen. Die Polizei erbittet Hinweise unter 05331 / 933-0.

Dorstadt: Brand eines Carportes

Dienstag, 13.06.2023, gegen 01:35 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Dienstagmorgen, gegen 01:35 Uhr, ein hölzerner Carport in der Straße Hinter dem Kloster in Dorstadt in Brand. Auch ein in unmittelbarer Nähe befindlicher Schuppen wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Spezialisten der Polizei haben die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen.

