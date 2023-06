Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 13.06.2023:

Peine (ots)

Auto kommt bei Klein Lafferde von Straße ab

Am 12.06. gegen 11:30 Uhr verlor eine 61-jährige Frau aus Lengede die Kontrolle über ihren Toyota. Die Frau fuhr auf der L 619 aus Richtung Woltwiesche und kam nach links von der Fahrbahn ab und in ein dortiges Maisfeld. Am Auto entstand Sachschaden, der Wagen musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell