POL-NOM: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Northeim (ots) - Hardegsen, Alte Uslarer Straße / Göttingen, Willi-Eichler-Straße, 27.01.2023, 07:30 Uhr bis 28.01.2023, 12:50 Uhr Hardegsen / Göttingen (jd)- Am Samstagmittag zeigte ein Fahrzeugführer bei der Polizei an, dass er einen Schaden an seinem weißen Seat Ibiza festgestellt habe. Das Schadensbild lässt einen Verdacht einer Verkehrsunfallflucht zu. In der o. g. Zeit parkte der Geschädigten im Sartorius ...

mehr