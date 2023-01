Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verdacht der Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Hardegsen, Alte Uslarer Straße / Göttingen, Willi-Eichler-Straße, 27.01.2023, 07:30 Uhr bis 28.01.2023, 12:50 Uhr

Hardegsen / Göttingen (jd)- Am Samstagmittag zeigte ein Fahrzeugführer bei der Polizei an, dass er einen Schaden an seinem weißen Seat Ibiza festgestellt habe. Das Schadensbild lässt einen Verdacht einer Verkehrsunfallflucht zu. In der o. g. Zeit parkte der Geschädigten im Sartorius Parkhaus in Göttingen und am seitlichen Parkstreifen in der Alten Uslarer Straße in Hardegsen. Anschließend stellte der Geschädigte eine Beschädigung an der Kühlerfront fest. Der Schaden wird auf ca. 200EUR geschätzt. Der Verursacher oder die Verursacherin beschädigte den Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder Unfallverursacherin geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim unter der Telefonnummer 05551-7005-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell