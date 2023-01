POL-NOM: Aufgeklärte Unfallflucht

Einbeck (ots) - In der Zeit von Freitag, den 27.Januar 2023, 18:00 Uhr bis zum Samstag, den 28.Januar 2023, 10:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter /-innen die Glaseingangstür zu einem Ladengeschäft in der Marktstraße in Einbeck aufzuhebeln. Aufgrund der im Boden verankerten Türen misslang dieses Vorhaben und man gelangte nicht in das Objekt. Der entstandene Schaden an der Tür wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Wer ...

mehr