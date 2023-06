Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Körperverletzungen, Bedrohung und Beleidigung durch Jugendgruppe

Ulmen (ots)

Am Wochenende, 03.-04.06.2023 fand in Ulmen eine Kirmes statt. Diese nahm eine Jugendgruppe aus dem Raum Koblenz/Neuwied zum Anlass Körperverletzungen zu begehen und Bedrohungen auszusprechen. Die 6-10köpfige Gruppierung (14 bis 18 Jahre) schlugen u.a. auf einen Jugendlichen (14 Jahre) ein und verletzten diesen aber glücklicherweise nur leicht im Gesicht. Da die Tat durch die Akteure gefilmt worden sein soll, wurden 2 Handys sichergestellt bzw beschlagnahmt. Zudem wurde ein Baseballschläger in einem PKW aufgefunden und sichergestellt. Die Gruppierung kam den Aufforderungen und Anweisungen der eingesetzten Polizeibeamten nur widerwillig und mit viel Widerspruch nach. Erst im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass die Gruppierung bereits an den Tagen zuvor eine andere Person (15 Jahre) ins Gesicht geschlagen und einen 16-jährigen bedroht und beleidigt haben soll. Der Gruppierung wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Insgesamt befanden sich ca. 30 Jugendliche nach der Veranstaltung noch im Bereich des Festplatzes. Es waren 2 Streifen der Polizei Cochem, 1 Streife der Polizei Adenau und eine Streife der Polizeiautobahnstation Mendig vor Ort.

