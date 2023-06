POL-PDMY: Ruhestörung mündet in diverse Anzeigen

Düngenheim (ots) - Am 04.06.2023 befährt ein 22-jähriger Mann aus der VG Kaisersesch gegen 21 Uhr die L98 von Kaisersesch in Fahrtrichtung Monreal. In Höhe der Einmündung zur K13 Richtung Düngenheim kommt er aus bisher nicht bekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit einer Baumreihe. Hierbei wird der Fahrer schwer verletzt, muss durch die Feuerwehr aus dem Wrack befreit, im ...

