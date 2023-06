Mayen (ots) - Am Freitag, den 02.06.2023, in dem Zeitraum von ca. 11:45 Uhr bis 12:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des HIT-Marktes in Mayen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein parkendes Fahrzeug (schwarzer Seat Ibiza) beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mayen unter der Rufnummer 02651 801-0 in Verbindung zu ...

