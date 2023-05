Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Vatertagstouren an Christi Himmelfahrt - Polizei mahnt zu gegenseitiger Rücksichtnahme - Erhöhte Präsenz an bekannten Treffpunkten

Landkreis Harburg (ots)

Am 18. Mai ist Christi Himmelfahrt, damit einhergehend finden sich viele, zumeist junge Menschen zusammen, um mit Bier und Bollerwagen auf "Vatertagstour" zu gehen. Während eine Vielzahl von Gruppen fröhlich und friedlich den Tag begeht, gibt es an manchen Hotspots leider immer wieder Situationen, die auch die Polizei auf den Plan rufen. Mit zunehmenden Alkoholpegel kommt es zu Sachbeschädigungen, Hausfriedensbruch oder Körperverletzungen.

"Solche Situationen haben nichts mehr mit friedlichen Feierlichkeiten zu tun", so Polizeioberrat Sebastian Pölking, Leiter Einsatz bei der Polizeiinspektion Harburg: "Wir werden an dem Tag an den beliebten Ausflugszielen verstärkt Präsenz zeigen und wenn nötig Platzverweise erteilen und Strafverfahren einleiten." Zusätzlich werden in einigen Gemeinden auch Mitarbeitende der Ordnungsämter gemeinsam mit der Polizei einschlägige Treffpunkte bestreifen. "Gerade die Zusammenarbeit mit den Kommunen, die hat sich in den letzten Jahren bewährt."

Im letzten Jahr hatten sich mehrere hundert Feiernde in Appelbeck getroffen. Dort war es dann am späten Nachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen rund 30 Personen gekommen. Mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung wurden geschrieben und die Ansammlung von der Polizei aufgelöst.

"In solchen Fällen, in denen die Zahl an Personen das kontrollierbare Maß übersteigt, ist es ratsam, die Polizei rechtzeitig zu informieren, damit eingegriffen werden kann, bevor eine Situation eskaliert", rät Pölking. So hat die Polizei in den letzten Wochen mehrere Gespräche mit Kommunen und Veranstaltern geführt, um mögliche Brennpunkte zu entschärfen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell