Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fahrkartenautomat gesprengt ++ Neu Wulmstorf - Tageswohnungseinbruch

Stelle/Ashausen (ots)

Fahrkartenautomat gesprengt

Am Dienstagmorgen, 09.05.2023, gegen 05.35 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei einen zerstörten Fahrkartenautomaten auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Ashausen, in Fahrtrichtung Hamburg. Unbekannte hatten den Automaten offenbar in der Nacht gesprengt, sodass sich Trümmerteile über den Bahnsteig verteilt hatten. Der Bahnsteig wurde zunächst gesperrt, Delaborierer überprüften den Automaten auf mögliche Reste von Sprengstoff. Ob die Täter Beute machten, ist noch unklar. Allein der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Die Polizei hat ein Verfahren wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und schweren Diebstahls eingeleitet und sucht Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen am Bahnhof Ashausen aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Telefon 04171 7960.

Neu Wulmstorf - Tageswohnungseinbruch

In der Fischbeker Straße sind Diebe am Dienstag, 09.05.2023, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. In der Zeit zwischen 12.45 und 14.15 Uhr schlugen sie dazu eine rückwärtige Fensterscheibe ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Was sie dabei alles erbeuteten ist noch unklar.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850.

