POL-WL: Polizei intensiv kennenlernen - Dreitätige Kurzpraktika in den Schulferien

Landkreis Harburg (ots)

Die Polizei im Landkreis Harburg bietet Schülerinnen und Schülern, die mindestens 15 Jahre alt sind, in den Sommer- und Herbstferien dreitägige Kurzpraktika an, in denen sie verschiedenste Facetten des Polizeiberufs kennenlernen und bei Ausbildungseinheiten mitmachen können.

Die Praktika werden in den Zeiträumen 10.-12. Juli, 07.-09. August und 16.-18. Oktober angeboten. "Die Gruppen sind auf jeweils 10-15 Schülerinnen und Schüler begrenzt, damit sie bei den praktischen Einheiten intensiv mitwirken können und nicht lange warten müssen", so Polizeioberkommissarin Katrin Jessen, bei der Polizeiinspektion Harburg zuständig für die Nachwuchsgewinnung. Mit diesem Konzept soll in der Kürze der Zeit ein umfassender Eindruck der polizeilichen Tätigkeiten vermittelt werden, der nicht davon abhängig ist, welche Einsätze bei einem klassischen Praktikum gerade anfallen.

Das Programm umfasst neben dem Kennenlernen der Dienststelle mit all ihren Arbeitsbereichen auch den Besuch der Einsatzleitstelle in Lüneburg, wo direktionsweit die Notrufnummer 110 aufläuft und die Einsätze in den Landkreisen disponiert werden. Bei der Bereitschaftspolizei werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Trainingseinheit mit einem Einsatzzug absolvieren. Genauso gibt es praktische Elemente im Bereich der Spurensuche und -sicherung sowie beim Einsatztraining.

Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail möglich. Dazu müssen neben einem aussagekräftigen Motivationsschreiben ein Lebenslauf und Kopien der letzten zwei Schulzeugnisse übermittelt werden. Die Adresse lautet: auf@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

Für Fragen ist Katrin Jessen auch telefonisch unter der Nummer 04181 2850 erreichbar. Außerdem gibt es auf jeder Dienststelle Einstellungsberater, die bei Bedarf weitere Informationen zum Polizeiberuf vermitteln können.

