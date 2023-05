Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 05.05.2023 12:00 Uhr bis Sonntag, 07.05.2023 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Buchholz - Den richtigen Riecher gehabt

Im Rahmen einer Präventionskontrolle im Buchholzer Stadtgebiet schlug am Donnerstagabend ein Rauschgiftspürhund bei einem 24-jährigen Buchholzer an. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten bei ihm mehrere abgepackte Plastikbeutel mit illegalen Substanzen aufgefunden werden. Per richterlichem Beschluss wurde anschließend die Wohnung des Mannes nach weiteren Drogen durchsucht. Die Beamten konnten dabei mehrere hundert Gramm Marihuana und Amphetamine sowie weitere Mengen an Ecstasy, Haschisch, Kokain und andere Betäubungsmittel auffinden. Der Straßenverkaufswert der anschließend beschlagnahmten Betäubungsmittel wird auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt.

Wistedt - Versuchter Einbruch in Kindergarten

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag gegen 02:20 Uhr kam es im Kindergarten in der Straße Flaßworth zu einem versuchten Einbruch. Die unbekannten Täter versuchten ein Fenster aufzuhebeln, gelangten vermutlich jedoch nicht in die Räumlichkeiten. Nach erfolglosem Versuch flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.

Buchholz/ Tostedt - Taschendiebstähle

Am Sonnabendnachmittag gegen 15:20 Uhr kam es im ALDI-Markt in der Hamburger Straße zu einem Taschendiebstahl. Die Täter entwendeten dabei die Geldbörse des 80-jährigen Buchholzers unbemerkt aus dessen Jackentasche und flüchteten unerkannt. Weiterhin wurde am Sonnabend zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr eine Geldbörse samt Bargeld aus dem Rucksack einer 52-jährigen Wistedterin entwendet, während diese sich im Budnikowsky-Geschäft in der Zinnhütte in Tostedt aufhielt. Die Täter konnten auch in diesem Fall unerkannt entkommen.

Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 entgegen.

Stelle - Fahrraddieb kurz nach der Tat gestellt

Am Sonnabend um 07:15 Uhr wurde in Stelle an der Netto-Filiale ein Fahrrad entwendet. Zeugen gaben an, dass der Fahrraddieb mit dem Fahrrad in Richtung Maschen gefahren sei. Im Rahmen der Fahndung konnte durch eine Streifenbesatzung am Ortseingang Maschen der 30-jährige Fahrraddieb samt Fahrrad angehalten werden. Das Fahrrad wurde sichergestellt und der Dieb anschließend aus der Maßnahme entlassen. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Winsen - Pkw entwendet

Im Zeitraum von Freitag, 06:15 Uhr, bis Sonnabend, 18:00 Uhr, entwendeten die unbekannten Täter im St.-Barbara-Weg in Winsen den schwarzen Pkw Hyundai Tucson des 50-jährigen Geschädigten, der nur unweit der Wohnung geparkt war. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf ca. 17.000 Euro.

Sollten jemandem verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum in Tatortnähe aufgefallen sein, nimmt die Polizei Winsen (Luhe) unter 04171-7960 sachdienliche Hinweise entgegen.

Seevetal / Meckelfeld - Raub auf eine 82-Jährige

Am Freitag gegen 12:35 Uhr folgten zwei unbekannte männliche Täter einer 82-Jährigen in den Hausflur eines Mehrparteienhauses. Dort entrissen sie ihr die Handtasche, entnahmen daraus die Geldbörse und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Dame wurde bei der Tatausführung offensichtlich nicht verletzt. Möglicherweise hatten die Täter zuvor denselben Bus wie das Opfer aus Richtung Harburg benutzt. Der erste Täter sei mit einem roten Baseballcap und einer weißen Steppjacke bekleidet gewesen. Der zweite Täter habe schwarze Kleidung getragen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Seevetal unter der Telefonnummer 04105-6200 in Verbindung zu setzen.

