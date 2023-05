Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unter Drogeneinfluss gefahren ++ Seevetal/Hittfeld - Ingewahrsamnahme nach Sachbeschädigung ++ Winsen - Metalldiebstahl

Buchholz (ots)

Unter Drogeneinfluss gefahren

Ein 32-jähriger Mann ist heute, 4.5.2023, von der Polizei kontrolliert worden, als er gegen 2 Uhr morgens mit seinem Pkw in der Straße Hopfenberg unterwegs war. Bei dem Fahrer stellten die Beamten eine Beeinflussung durch Kokain fest. Zudem ist der Mann gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher.

Seevetal/Hittfeld - Ingewahrsamnahme nach Sachbeschädigung

Ein 34-jähriger Mann ist gestern, 3.5.2023, in Hittfeld aufgefallen, als er gegen 18:10 Uhr in der Bahnhofstraße gegen einen geparkten PKW trat. Der stark alkoholisierte Mann war zuvor bereits aufgefallen, weil er Passanten angepöbelt hatte. Als die Beamten ihn antrafen und er sich weiterhin wenig einsichtig zeigte, wurde er in Verhinderungsgewahrsam genommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Winsen - Metalldiebstahl

Auf dem Gelände der Stadtwerke an der Straße Schlossring kam es in der Nacht zu Mittwoch, 3.5.2023, zu einem Metalldiebstahl. In der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 6 Uhr brachen die Täter das Eingangstor zum Außengelände auf. Anschließend entwendeten sie mehrere Kabeltrommeln mit Kupferkabel und diverse Wasserzähler. Hierzu brachen Sie auch mehrere Schuppen auf. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 15.000 Euro.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beim Betriebsgelände aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei zu melden.

