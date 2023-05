Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Lkw mit Altmetall gestohlen ++ Buchholz - Brand im Unterholz

Jesteburg (ots)

Lkw mit Altmetall gestohlen

In der Nacht zu heute, 02.05.2023, haben Diebe in der Straße An den Birken einen Lkw gestohlen. Der rote MAN war mit einem Planenverdeck versehen. Auf der Ladefläche befand sich Altmetall im Wert von rund 15.000 Euro. Der Wert des Fahrzeugs selbst wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Lkw oder verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Straße An den Birken nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Buchholz - Brand im Unterholz

Am 01.05.2023, gegen 14 Uhr, bemerkte eine Zeugin Brandgeruch und Rauch in einem Waldgebiet zwischen Reindorf und Seppensen, etwa 150 Meter vom Reindorfer Weg entfernt. Vor Ort brannte das Unterholz auf einer Fläche von etwa 20 Quadratmetern. Die Feuerwehren aus Buchholz und Holm wurden alarmiert und löschten die Flammen ab.

Hinweise auf die Brandursache gibt es derzeit noch nicht. Ein vorsätzliches Inbrandsetzen kann aber nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell