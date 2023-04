Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum Freitag, 28.04.2023, 12:00 Uhr bis Sonntag, 30.04.2023, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Buchholz - Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall

Am Samstag gegen 22:50 Uhr befährt ein 56 Jahre alter Mann mit seinem unbeleuchteten Fahrrad den Dibberser Mühlenweg, wo er mit einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw kollidiert. Der Radfahrer, bei dem vor Ort eine Alkoholbeeinflussung von 1,12 Promille festgestellt wird, verletzt sich bei dem Zusammenstoß im Kopfbereich und wird mit einer Augenverletzung in ein Krankenhaus transportiert. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen und den Mann erwartet neben einer Strafanzeige auch der Verlust seiner Fahrerlaubnis.

Seevetal/Over - Unkrautvernichtung gerät außer Kontrolle

Am 28.04.23, vormittags, bekämpfte ein Anwohner in der Ortschaft Over das Unkraut auf seiner Terrasse mit einem Gasbrenner. Hierdurch geriet eine angrenzende Thujahecke in Brand. Durch das offene Feuer wurden die Fassade und das Dach eines hinter der Hecke stehenden Nachbarhauses, sowie eine Garage eines weiteren Nachbarn beschädigt. An beiden Gebäuden entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Beide Gebäude sind aber weiterhin bewohn-bzw. nutzbar. Personen kamen nicht zu Schaden.

Asendorf - Feuerwehreinsatz aufgrund eines unsachgemäß betriebenen Holzvergaserofens

Am Freitag gegen 18:04 Uhr wird der Polizei der Austritt von Kohlenmonoxid sowie ein aktiver Rauchwarnmelder gemeldet. Das Gas solle aus einer Steckdose eines Wohnhauses strömen. Durch die alarmierte Feuerwehr kann in einem als Werkstatt genutzten Nebengebäude ein unsachgemäß betriebener Holzvergaserofen als ursächlich festgestellt werden. Personen wurden nicht verletzt.

Egestorf (OT Sahrendorf) - Verkehrsunfall mit einer leicht und einer schwer verletzten Person

Am frühen Samstagmorgen gegen 00:28 Uhr kam in Egestorf (OT Sahrendorf) ein Pkw (Audi) alleinbeteiligt von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte mit einem Baum. Die beiden Fahrzeuginsassen (24 Jahre) wurden mit schweren und leichten Verletzungen in Krankenhäuser verbracht. Vor Ort gab der Fahrzeugführer an, zuvor berauschende Mittel konsumiert zu haben.

Salzhausen - Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr können die eingesetzten Beamtem im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei dem Fahrzeugführer (46 Jahre) Alkoholgeruch wahrnehmen. Als der Fahrzeugführer zum Zwecke einer Blutentnahme zur Dienststelle verbracht wird, versucht er während der Fahrt auszusteigen und wehrt sich erheblich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Verletzt wurde niemand. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

BAB 261 - Kontrollierter Pkw-Fahrer hat Haftbefehl

Am Samstagmorgen wurde ein auf dem Rastplatz Rosengarten-Ost stehender Pkw kontrolliert. Bei einer Überprüfung der im Innenraum sitzenden 38jährigen Person wurde ein offenstehender Haftbefehl aufgrund Fahren ohne Fahrerlaubnis in Höhe von knapp 2000 Euro oder Ersatzfreiheitsstrafe festgestellt. Diese ausstehenden Gerichtskosten wurden durch den Firmenchef entrichtet. Um eine Weiterfahrt auszuschließen, wurde der Pkw durch die eingesetzten Kollegen amtlich versiegelt. Gegen 22:00 Uhr wurde die Abstellörtlichkeit nochmals angefahren, der Pkw konnte jedoch nicht mehr festgestellt werden. Es wurde eine Strafanzeige aufgrund Siegelbruch eingeleitet.

BAB 1 - Fahrer mit gefälschten Führerschein unterwegs Am Samstagabend wurde ein Pkw auf der Autobahn 1 auf dem Parkplatz Hittfeld-Süd angehalten und kontrolliert. Der 22jährige Fahrzeugführer händigte den kontrollierenden Beamten eine Totalfälschung eines ausländischen Führerscheines aus. Es wurden Strafanzeigen aufgrund Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung eingeleitet. Zudem wurde die Untersagung der Weiterfahrt ausgesprochen.

Wohnhauseinbrüche im Landkreis Harburg

Am Freitag gegen 23:00 Uhr schiebt ein unbekannter Täter in Rosengarten-Ehestorf im Wiesenweg den Rollladen der rückwärtigen Terrassentür an einem Reihenhaus hoch und versucht über die Terrassentür in das Haus einzudringen. Dieses wird durch den Bewohner, der sich zur Tatzeit im Haus aufhält bemerkt. Der Täter flüchtet daraufhin in unbekannte Richtung.

Zwischen Mittwoch und Samstag dringt ein Täter in Seevetal-Meckelfeld in der Rönneburger Straße in ein Einfamilienhaus ein. Zunächst versucht der Täter über die Terrassentür ins das Haus zu gelangen, hebelt dann eine weitere Tür zum Haus auf und durchsucht alle Räumlichkeiten. Ob hier etwas erbeutet wurde, steht noch nicht fest.

Am Samstag, zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr dringt ein Täter in Seevetal-Hittfeld in der Straße Am Redder in ein Wohnhaus ein. Über die Kellertür dringt der Täter in das Haus ein und bricht im Gebäudeinneren die Tür vom Keller zum Erdgeschoss auf, wo die Räume durchsucht werden. Nach ersten Feststellungen erbeutet der Täter einen Laptop.

