Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Diebe stehlen hochwertiges Werkzeug ++ Wenzendorf - Motorradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Neu Wulmstorf (ots)

Bislang unbekannte Diebe haben aus dem Neubau des Wohnquartiers "Rosshof" in der Bahnhofstraße in Neu Wulmstorf in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine große Anzahl hochwertigen Werkzeugs gestohlen. Gegen 00:30 Uhr wurde ein Zeuge auf laute Geräusche aus dem Bereich des Neubaus aufmerksam. Es konnten drei Männer beobachtet werden, die sich im Bereich des Neubaus bewegten. Die Männer entfernten sich mit einem weißen Sprinter aus der Bahnhofstraße in Richtung der B 3. Bei einer Nachschau konnte dann festgestellt werden, dass Werkzeug in einem Wert von knapp 10.000 Euro entwendet worden ist. Die Polizeistation Neu Wulmstorf erbittet Hinweise unter 040-33441990

Wenzendorf - Motorradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Am Donnerstag, gegen 20:15 Uhr, wollten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Harburg auf der B 3 in Höhe Trelder Berg einen Motorradfahrer kontrollieren, da das Kennzeichen des Motorrades nicht ordnungsgemäß angebracht war. Nachdem die Beamten dem Fahrer ein Anhaltesignal gegeben hatten erhöhte dieser die Geschwindigkeit und versuchte über eine Strecke von etwa 4 Kilometern sich einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Als der Fahrer dann in Wenzendorf, Drestedter Weg zu schnell in eine Linkskurve fuhr, verlor der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad. Glücklicherweise blieb der 19jährige Fahrer aus Buchholz unverletzt. Der Fahrer muss sich nun u.a. wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie dem Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten. Das Motorrad wurde durch den Unfall leicht beschädigt.

