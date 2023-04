Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zukunftstag bei der Polizei

Buchholz (ots)

Nicht nur zuhören, sondern selbst Hand anlegen stand heute für 30 junge Menschen auf dem Programm. Im Rahmen des Zukunftstages waren die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, selbst Fingerspuren zu sichern, Fälschungsmerkmale an gefälschten Geldscheinen zu erkennen, sich mit der Ausrüstung eines Streifenwagens vertraut zu machen oder Spuren, die beim Aufhebeln eines Fensters entstehen, mit Abformmasse zu sichern. Auch die Besichtigung der Wache und des Zellentraktes standen auf dem Programm.

Richtig ins Schwitzen kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Praxistraining. Dort ging es um einfache Selbstverteidigungstechniken, die Wahl der richtigen Einsatzmittel, schnelles Handeln unter Stress oder das Anlegen von Handfesseln (s. Foto).

Für die Polizei ist der Zukunftstag ein wichtiger Baustein in der Nachwuchsgewinnung: "Der Beruf ist so vielfältig, die späteren Verwendungsmöglichkeiten so bunt, dass ein Tag kaum ausreicht, alles zu beleuchten. Aber jungen Menschen an einem Tag wie heute einen ersten Einblick zu geben und sie bei Interesse eingehender zu beraten, ist uns sehr wichtig", so Jan Krüger Pressesprecher der Polizeiinspektion Harburg.

Einen Überblick über die verschiedenen Stationen sowie Links zu weiteren Informationen über den Polizeiberuf gibt es auf der Instagram-Seite der PI Harburg: www.instagram.com/polizei.lkharburg

BU: Die 13-jährige Lina legt ihrer "Kollegin" beim Einsatztraining die Handfesseln an.

