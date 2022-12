Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auto angefahren und geflüchtet (19.12.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Montag hat ein unbekannter Autofahrer im Zeitraum zwischen 6.45 Uhr und 15 Uhr auf der Breslauer Straße eine Unfallflucht begangen. Der Unbekannte beschädigte einen geparkten Opel Zafira, der vor dem Gebäude Nummer 10 stand. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Polizei in Villingen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 07721 601-0, zu melden.

