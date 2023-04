Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizei sucht Zeugen nach illegalem Kraftfahrzeugrennen ++ Harmstorf - Mehrere Kompletträder von PKW abmontiert ++ Neu Wulmstorf - Tageswohnungseinbruch

Stelle (ots)

Polizei sucht Zeugen nach illegalem Kraftfahrzeugrennen

Am späten Mittwochabend, 26.4.2023, in der Zeit zwischen 23:30 Uhr und 23:45 Uhr, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Winsen auf der Harburger Straße eine dunkle Audi Limousine und einen weißen Mercedes, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit dicht hintereinander herfuhren. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Im weiteren Verlauf auf der Lüneburger Straße überschritten die Fahrzeuge die Geschwindigkeit mehrmals deutlich. Kurz hinter dem Ortsausgang Stelle in Fahrtrichtung Winsen bedrängte der vorausfahrende Audi ein unbeteiligtes Fahrzeug, bevor die beiden Verdächtigen in das Gewerbegebiet Duvendahl abbogen. Dort konnte die Streifenwagenbesatzung beide Fahrzeuge stoppen. Gegen die beiden Fahrer im Alter von 29 und 37 Jahren wurden Strafverfahren wegen Durchführung eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen, denen die beiden Fahrzeuge ebenfalls aufgefallen sind oder weitere Geschädigte, die möglicherweise ebenfalls bedrängt wurden. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04171 7960.

Harmstorf - Mehrere Kompletträder von PKW abmontiert

Auf dem Parkplatz eines Autohauses an der Hauptstraße haben Diebe in der Nacht zu Mittwoch, 26.4.2023, acht Kompletträder von zwei abgestellten Pkw entwendet. In der Zeit zwischen 20 Uhr und 8 Uhr betraten die Täter das frei zugängliche Gelände und machten sich an mehreren abgestellten Fahrzeugen zu schaffen. Bei zwei Wagen schafften Sie es, die Räder komplett abzumontieren und zu stehlen. Der Schaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Neu Wulmstorf - Tageswohnungseinbruch

Unbekannte sind am Mittwoch, 26.4.2023, in der Zeit zwischen 08 und 19 Uhr, in ein Reihenhaus an der Fischbeker Straße eingebrochen. Zunächst hatten sie versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Weil das misslang kletterten sie durch den Kellerschacht und schlugen die Scheibe eines Kellerfensters ein. Anschließend durchsuchten sie zahlreiche Räumlichkeiten. Hierbei erbeuteten sie Bargeld.

Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell