Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Sonntag -30.04.2023, 12 Uhr- bis Montag -01.05.2023, 12 Uhr.

Landkreis Harburg (ots)

Landkreis Harburg - Tanz in den Mai

Die Nacht des "Tanz in den Mai" verlief im Landkreis Harburg insgesamt sehr friedlich, die Polizei hatte abgesehen von vielen Meldungen wegen Ruhstörungen durch Feiernde im privaten Bereich insgesamt nur sehr wenige Einsätze zu verzeichnen. Dennoch kam es vereinzelt bei Tanz-in-den-Mai-Veranstaltungen zu körperlichen Auseinandersetzungen. In Asendorf berührte ein Mann (23) am frühen Montagmorgen kurz nach 02:00 Uhr eine Frau (18) ungefragt unsittlich und schlug im folgenden Streit deren Freund ins Gesicht(18). Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung eingeleitet. Gegen 03:40 Uhr gerieten unabhängig davon zwei andere Männer (19 und 23) im deutlich alkoholisierten Zustand in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der bislang unklar ist, wer diese zu verantworten hat. Letztlich erlitten beide sichtbare Gesichtsverletzungen. Bei der Veranstaltung in der Ortschaft Kampen (Welle), gegen 4:40 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter unvermittelt einem anderen Mann (27) und anschließend dessen Freund (27) ins Gesicht, um sich dann zu entfernen. Zeugen zu den Geschehnissen werden gebeten, sich bei der örtlichen Polizei zu melden (Polizeiinspektion Harburg: 04181-2850).

Stelle - Wildunfall mit Schwerverletztem KRAD-Fahrer

Am Sonntag, kurz nach 19 Uhr, kam es auf der K 86 zwischen Stelle und Maschen zu einem schweren Unfall: Ein Motorradfahrer (52) hatte gerade ein anderes Fahrzeug überholt, als plötzlich ein Reh auf die Straße direkt vor das Motorrad sprang. Infolgedessen wurde das Reh getötet und der Motorradfahrer schwer verletzt. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die K 86 etwa eine Stunde lang voll gesperrt. Der Verletzte wurde mit Rettungswagen und Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 15.000 EUR.

Hoopte - Mitfahrer gestapelt

In der Nacht zum 1. Mai, um 02.10 Uhr, wurde ein Honda Civic in der Hoopter Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Wagen war den Beamten aufgefallen, weil er ungewöhnlich tief lag. Bei der Kontrolle staunten die Beamten nicht schlecht: Im Innenraum saßen sieben junge Menschen, teilweise übereinander. Fünf von ihnen waren nicht angeschnallt. Sie kamen offensichtlich von einer privaten Party und wollten nur noch nach Hause. Der Fahrer war als einziger nüchtern und war überredet worden, alle nach Hause zu bringen. Als er dann im Verlauf der Kontrolle seinen Verbandskasten vorzeigen sollte und den Kofferraum öffnete, grinste von dort den Beamten ein weiteres Gesicht entgegen. Auch wenn die jungen Leute viel gute Laune versprühten, wurden sieben von ihnen noch vor Ort zur Kasse gebeten. Ihnen wurden verschiedene Verkehrsordnungswidrigkeiten vorgeworfen. Die halbe Wagenladung durfte anschließend dann zu Fuß nach Hause gehen.

