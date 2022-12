POL-SE: Pinneberg - Polizei beendet Fahrt unter Alkoholeinfluss

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Montag auf den gestrigen Dienstag (20.12.2022) ist es in der Straße "Am Freibad", Ecke Klongasse, in Quickborn zum Einbruch in ein Geschäftshaus gekommen. Unbekannte drangen zwischen 18:40 und 07:45 Uhr gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten unter anderem einen Tresor und Bargeld. Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen ...

mehr