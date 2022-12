POL-SE: Wedel - Neuerlicher Raubversuch in Friedrich-Eggers-Straße

Bad Segeberg (ots) - Im Sülldorfer Weg in Schenefeld ist es am gestrigen Dienstagnachmittag zum Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte drangen zwischen 16:40 und 18:05 Uhr in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Räume. Ob etwas gestohlen wurden, stand im Rahmen der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen, die in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder ...

