Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Knochenfund am Ruhrufer zieht weitere Ermittlungen nach sich

Schwerte (ots)

Angler fanden aufgrund des Niedrigwasserstandes Knochen am Ufer der Ruhr in Schwerte. Da die Herkunft der Knochen bislang unbekannt ist, wurde der Bereich mittels Taucher der Polizei NRW abgesucht (Donnerstag, 18.08.2022). Hierbei konnten noch weitere Knochen aufgefunden werden. Nach ersten Erkenntnissen liegen die Knochen bereits seit langer Zeit im Wasser. Die Ermittlungen dauern noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell