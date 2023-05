Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Waldflächen in Brand gesetzt ++ Neu Wulmstorf/Ohlenbüttel - Bagger gestohlen ++ Seevetal/Meckelfeld - Ingewahrsamnahme nach Hausfriedensbruch ++ Seevetal/Hittfeld - Unfall beim Einparken

Buchholz (ots)

Waldflächen in Brand gesetzt

Am Montag, 8.5.2023, gegen 18:25 Uhr, wurde die Feuerwehr in ein Waldstück an der Bendestorfer Straße gerufen. Gegenüber des Waldparkplatzes brannte der Boden an zwei Stellen auf jeweils einer Fläche von rund 20 m². Die Feuerwehr löschte den Vegetationsbrand ab.

Aufgrund örtlichen Beschaffenheit und Distanz zwischen den beiden Brandstellen geht die Polizei davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Neu Wulmstorf/Ohlenbüttel - Bagger gestohlen

Eine Baustelle an der Rader Straße ist am 5.05.2023 von Dieben heimgesucht worden. Am späten Nachmittag betraten die Täter das Gelände und entwendeten einen Bagger Atlas TW 130. Nach Zeugenangaben wurde der Bagger gegen 17:30 Uhr von der Baustelle auf einen Tieflader an der Rader Straße gefahren und mit diesem abtransportiert. Der Wert des Fahrzeugs beträgt rund 40.000 EUR. Das Kennzeichen des Sattelzuges konnte leider nicht abgelesen werden.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 040 33441990 an die Polizei in Neu Wulmstorf zu wenden.

Seevetal/Meckelfeld - Ingewahrsamnahme nach Hausfriedensbruch

Eine 31-jährige Frau ist gestern Abend, 8.5.2023, von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Die 31-Jährige, die bei einem Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille erreichte, hatte zunächst Mitarbeiter eines Eiscafés in Meckelfeld belästigt. Nachdem sie des Platzes verwiesen worden war, kam sie später wieder und versuchte, sich mit Gewalt Zutritt zu dem Eiscafé zu verschaffen. Die Mitarbeiter informieren die Polizei, die die Frau schließlich in Gewahrsam nahm.

Bei der Einlieferung in die Zelle versuchte die 31-Jährige, mehrere Beamte mit Fußtritten zu verletzen. Diese konnten jedoch ausweichen. Gegen die Frau wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Seevetal/Hittfeld - Unfall beim Einparken

Ein 73-jähriger Mann hat am Montag, 8.5.2023, einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen kurz nach 15 Uhr wollte er in der Friedhofstraße mit seinem PKW einparken. Nach eigenen Angaben verwechselte er dabei Gas und Bremse. Der Wagen beschleunigte, kollidierte mit einem geparkten Renault und prallte gegen eine davor befindliche Hauswand. Der Mann verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.

