POL-WL: Schwerer Verkehrsunfall - Kind von Schulbus erfasst ++ Buchholz/Steinbeck - Papiertonnen in Brand gesetzt

Buchholz (ots) - Waldflächen in Brand gesetzt Am Montag, 8.5.2023, gegen 18:25 Uhr, wurde die Feuerwehr in ein Waldstück an der Bendestorfer Straße gerufen. Gegenüber des Waldparkplatzes brannte der Boden an zwei Stellen auf jeweils einer Fläche von rund 20 m². Die Feuerwehr löschte den Vegetationsbrand ab. ...

mehr