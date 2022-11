Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Seitenscheibe eingeschlagen

Zwischen Samstag und Montag stand der Renault in einer Blaubeurer Garage.

Ulm (ots)

Der Renault stand in einer Garage in der Eduard-von-Lang Straße. Das Auto war verschlossen, das Garagentor war wohl offen. Ein Unbekannter begab sich in die Garage und schlug mit einem dort befindlichen Hammer eine Seitenscheibe ein. Der Dieb durchwühlte das Handschuhfach und nahm eine Packung Gebäck mit. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Lassen Sie keine Wertgegenstände - egal, ob von welchem Wert sie sind - im Auto zurück. Selbst wenn ein Auto abgeschlossen ist, sind dort keine Sachen sicher. Ein Auto ist kein Tresor und kann relativ leicht aufgebrochen werden.

+++++++ 2302133(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell