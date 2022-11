Ulm (ots) - Gegen 7 Uhr wartete eine 15-Jährige an einer Bushaltestelle in der Orsenhauser Straße. Während sie dort stand soll ein Mann zunächst an ihr vorbeigegangen sein. Er sei dann jedoch zurückgekommen, habe seine Hose heruntergezogen und onaniert. Dann soll der Mann Richtung Bühler Straße weggegangen ...

