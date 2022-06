Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Einbruch in Jugendzentrum - Täter entwendet mehrere technische Gegenstände

Nettetal-Lobberich (ots)

Am 01.06.2022 gegen 10:45 Uhr meldete der Hausmeister des Jungendzentrums auf der "An Sankt Sebastian" einen Einbruch. Die Polizeibeamten stellten fest, dass ein Fenster eines Türenelements zerstört worden war. Wahrscheinlich gelangte der Täter durch dieses zerstörte Fenster in den Saal des Jugendzentrums. Der Täter entwendete mehrere, elektronische Geräte und verließ nach ersten Ermittlungen das Jugendzentrum durch die hintere Eingangstür. Falls Sie zu angegebenem Zeitpunkt im Jungendzentrum auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen über die Rufnummer 02162/377-0. AM (472)

