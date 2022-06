POL-VIE: Willich-Wekeln: Zwei Autos erheblich beschädigt - Lkw-Fahrer fährt weiter

Grefrath - Oedt (ots) - Ein 58-jähriger Radfahrer verstarb nach einem Unfall in der vergangen Nacht in Grefrath - Oedt. Gegen 00:05 Uhr fuhr der in Grefrath - Oedt wohnende Fahrer auf seinem Pedelec in das Hinterrad des Pedelcs seiner Ehefrau und stürzte dabei zu Boden. Aus Fahrtrichtung "Steinfunder Straße", in Richtung "Burgbenden" kommend, zog sich der ...

