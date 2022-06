Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen Süchteln: Täter einer häuslichen Gewalt zur falschen Zeit am falschen Ort - Festnahme wegen Vollstreckungshaftbefehl

Viersen - Süchteln (ots)

Am 31.05.2022, gegen 13:20 Uhr kam es in Viersen-Süchteln zu einer Zufalls-Festnahme. Wegen einer häuslichen Gewalt wurden die Polizeibeamten am gestrigen Mittag zu einem Einsatz gerufen. Der 33-jährige Täter wurde in einem Mehrfamilienhaus angetroffen. Nach Überprüfung des Täters stellten die eingesetzten Polizisten fest, dass gegen ihn ein Vollstreckungsbefehl vorliegt. Die Einsatzkräfte nahmen den 33-Jährigen fest. Er wurde später in eine Justizvollzugsanstalt gebracht./AM (468)

