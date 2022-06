POL-VIE: Viersen-Süchteln: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Mofa- 75-Jähriger wird leicht verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - In der vergangenen Nacht bekamen die Einsatzkräfte der Polizei Viersen einen Einbruch in einem großen Wohnhaus gemeldet. Kurz nach Mitternacht war an einem Wohnhaus auf dem Entenpfad die Alarmanlage aktiv geworden, woraufhin die Besitzerin die Polizei alarmierte. Außer einer Hebelmarke an einer rückwärtigen Schiebetür, konnten die ...

mehr