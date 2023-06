Polizei Salzgitter

Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

vom 14.06.2023:

Sachbeschädigung an einer Sporthalle in Peine

Mit Steinwürfen ist am Abend des 12.06. gegen 20:50 Uhr ein Dachfenster an der Turnhalle in der Eichendorffstraße beschädigt worden. Als die bislang unbekannten Täter bemerkten, dass in der Sporthalle noch Betrieb herrscht, entfernten sie sich unerkannt. Der Gesamtschaden beträgt rund 1000 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Peine unter 05171-9990 entgegen.

Betrunkener Autofahrer in Broistedt

Kurz nach Mitternacht am 14.06. fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Peine ein VW Caddy in Broistedt wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Daraufhin wurde der 31-jährige Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei zeigte sich, dass er unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Dem Mann wurde neben einer Blutprobe auch vorläufig der Führerschein abgenommen.

